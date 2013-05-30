بكار: احتجاز برهامي في المطار انتهاك.. وسنرد عليه بالوسائل القانونية

كتب : أحمد العميد منذ 5 دقائق

ندد نادر بكار نائب رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، باحتجاز الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، في مطار برج العرب بالإسكندرية، اليوم، وذلك أثناء عودته من مطار جدة بعد أداء العمرة.

وقال بكار، في تدوينات له على موقع "تويتر"، "للمرة الثانية يتم توقيف أحد قيادات حزب النور أو الدعوة السلفية في المطار ﻷن اسمهم مدرج على قوائم ترقب الوصول بغير سبب واضح، هذه المرة كانت مع الشيخ ياسر برهامي؛ والسؤال الآن ماهي الخلفية القانونية التي يستند إليها من أطلق هذه التعليمات؟".

كما وصف بكار تكرار واقعة احتجاز قيادات الدعوة السلفية وحزب النور بـ"الانتهاك"، مؤكدًا أن كل الخيارات القانونية والإعلامية مطروحة للرد على تلك الوقائع.