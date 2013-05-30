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"الدكتور سعود" يقابل خالد سامي في رمضان

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"الدكتور سعود" يقابل خالد سامي في رمضان "الدكتور سعود" يقابل خالد سامي في رمضان

يُسابق الفنان خالد سامي الزمن للّحاق بالعرض الرمضاني لمسلسله الكوميدي الجديد "عائلة الدكتور سعود".
وصرّح خالد أنّ تصوير دوره في هذا العمل الكوميدي سيبدأ خلال ساعات، معبّراً عن سعادته بالظهور على شاشة التلفزيون السعوديّ خلال الشّهر الفضيل، مبدياً ارتياحه للتعاون مع مخرج العمل خالد الطخيم والفنّانة منى الشداد في البطولة النسائيّة.
وأكّد خالد أنّه سيطلّ على جمهوره في رمضان، من خلال عمل آخر، وهو الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "واي فاي" الذي سيُعرض على قناة mbc، موضحاً أنّه تشرّف بالعمل مع مجموعة من الفنّانين الكوميديين المميّزين في والخليج.
وقد لفت خالد إلى أنّ كواليس تصوير العمل في دبي كانت مليئة بالودّ والقفشات الكوميديّة بين الجميع.

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سيدتي

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