الأهلي: الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ولكنه سيغيب أسبوعين

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي سلامة ركبة شريف إكرامي حارس مرمى فريقه وفقا لما ظهر بالآشعة.

وكان خوان جاريدو المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة فريقه والتي خلت من إسم إكرامي الذي يشتكي من آلام في الركبة.

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وقال عبد الصادق لـFilGoal.com يوم الأحد: "الآشعة أكدت سلامة غضروف ركبة شريف إكرامي .. ولكنه سيغيب أسبوعين".

وأضاف "إكرامي يشتكي من آلام، ولهذا سنضعه تحت العلاج والتأهيل لمدة أسبوعين".

وكان إكرامي قد غادر معسكر منتخب مصر أمام بوتسوانا بسبب شكواه من إصابة، قبل أن يغيب عن مواجهة الشرطة وعاد أمام الإسماعيلي قبل استبعاده من مواجهة الأسيوطي.

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