أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ولكنه سيغيب أسبوعين

Google+ Print
الأهلي: الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ولكنه سيغيب أسبوعين الأهلي: الآشعة تؤكد سلامة ركبة إكرامي .. ولكنه سيغيب أسبوعين

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي سلامة ركبة شريف إكرامي حارس مرمى فريقه وفقا لما ظهر بالآشعة.

وكان خوان جاريدو المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة فريقه والتي خلت من إسم إكرامي الذي يشتكي من آلام في الركبة.

طالع || جاريدو يستبعد 4 صفقات من قائمة الأهلي .. وغياب إكرامي أمام الأسيوطي

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com يوم الأحد: "الآشعة أكدت سلامة غضروف ركبة شريف إكرامي .. ولكنه سيغيب أسبوعين".

وأضاف "إكرامي يشتكي من آلام، ولهذا سنضعه تحت العلاج والتأهيل لمدة أسبوعين".

وكان إكرامي قد غادر معسكر منتخب أمام بوتسوانا بسبب شكواه من إصابة، قبل أن يغيب عن مواجهة الشرطة وعاد أمام الإسماعيلي قبل استبعاده من مواجهة الأسيوطي.

طبيب المنتخب: إصابة إكرامي؟ نوضح حقائق المستبعدين بعد بوتسوانا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به