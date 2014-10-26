بالأرقام – باتشيكو غير الكثير في الزمالك خلال أسبوع!

ما الذي يمكن أن يفعله مدرب مع فريق خلال أسبوع واحد؟ .. هراء طبعا لا يمكن أن تظهر أثاره في سبعة أيام فقط. لكن الأرقام تؤكد أن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك غير الكثير في فريقه أمام سموحة.

الزمالك انتزع فوزا في الدقائق القاتلة من مباراة سموحة بهدفين نظيفين وكان هو اللقاء الأول للمدرب البرتغالي الذي يتحمل مسؤوليته.

باتشيكو: نجحنا في تنظيم الزمالك.. ومقتنع بمستوى الفريق

ومن خلال إحصائيات المباراة يقدم FilGoal.com الفارق بين الزمالك أمام سموحة مع باتشيكو .. والزمالك في المواجهات الأربعة الماضية تحت ولاية حسام حسن المدير الفني.

أولا) تدوير الكرة

- باتشيكو أعطى اللاعبين تعليمات واضحة بتدوير الكرة بين أقدامهم أطول وقت ممكن فنتج عنه 659 تمريرة منها 548 تمريرة صحيحة بنسبة 83 %، وهي الأعلى في مواجهات الزمالك بالدوري المصري هذا الموسم.

فأمام وادي دجلة بالجولة السابقة كان عدد التمريرات 535 تمريرة بنسبة صحيحة 81 %، وفي مواجهة الداخلية 594 تمريرة بنسبة 79 %، الشرطة 546 تمريرة زملكاوية بنسبة 80 % صحيحة.

حتى أمام الجيش المباراة التي فاز فيها الأبيض 6-1 كان عدد التمريرات 464 تمريرة بنسبة 80 % صحيحة.

هذا يوضح أن اللاعبين تميزوا في نقطة التسليم والتسلم .. أهدأ نفسيا وذهنيا، مما جعلهم يتقنون التمرير بسرعة مناسبة والاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن.

- ورفع نسبة استحواذ الزمالك إلى 66 % وهي الأعلى بين المباريات الماضية.

ثانيا) ظهيران طائران

باتشيكو خلال مواجهة سموحة .. النتيجة 0-0، مهاجم يجري عمليات الإحماء، الكل ينتظر سحب أحد لاعبي الوسط والدفع بمهاجم ثاني كالعادة لإدراك هدف.

ولكن المدرب البرتغالي أصر على الاحتفاظ بطريقة لعبه، قام بسحب خالد قمر والاعتماد على باسم مرسي.. ولكن ما علاقة هذا بالظهيرين؟

تركز اعتماد الزمالك لاختراق تكتل دفاعات سموحة على الكرات العرضية، وبالفعل نجحت بعد تسجيله هدفين من عرضيتين برأس باسم مرسي ومؤمن زكريا.

اعتمد الزمالك على ظهيرين يقومان بدور الجناح .. على اليمين عمر جابر وحازم إمام قبل خروجه .. على اليسار أحمد سمير.

هذا بفضل ثبات إبراهيم صلاح وطارق حامد في قلب وسط الملعب.

وفي النهاية توضح الإحصائيات أن الزمالك أمام سموحة ارتقى بعدد العرضيات إلى الضعف مقارنة بالمبارايات السابقة.

فقد أرسل لاعبو الزمالك 40 عرضية أمام سموحة ومع العدد الغزير .. ارتفعت معها نسبة العرضيات الصحيحة من 4 و5 و7 في المباريات السابقة .. إلى 10 عرضيات سليمة.

الزمالك أمام دجلة لعب 22 عرضية منهم 4 صحيحة، الداخلية 37 عرضية منهم 7 صحيحة، الشرطة 28 عرضية منهم 5 صحيحة وأمام الجيش أرسل 22 عرضية منهم 5 سليمة.

هذا نتج عنه زيادة عدد المحاولات على المرمى الصحيحة من متوسط 8 في المباريات السابقة إلى 11 تصويبة صحيحة خلفت هدفي الفوز.

طالع مقال رأي || مرتضى ليس عواد