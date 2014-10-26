أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - كوفي ' ماكينة ' قطع الكرات في الزمالك

Google+ Print
بالأرقام - كوفي ' ماكينة ' قطع الكرات في الزمالك بالأرقام - كوفي ' ماكينة ' قطع الكرات في الزمالك

على الرغم من أن محمد كوفي لاعب وسط أساسا، إلا أن موقعه في قلب دفاع الزمالك يشهد تألقا ملحوظا.

كوفي في مواجهة الزمالك وسموحة بات هو أكثر لاعبي المباراة قطع للكرات، وساهم في سرعة استعادة الفريق الأبيض لها.

الزمالك فاز على سموحة بنتيجة 2-0، والفريق الأبيض استحوذ على الكرة بنسبة 66 % في المباراة.

ساهم في ذلك سرعة استعادة الكرة التي توضحها الإحصائيات بأن محمد كوفي استخلص الكرة 28 مرة.

الرقم كبير جدا مقارنة بزملائه، فعلي جبر الذي يجاوره في خط الدفاع استخلص الكرة 17 مرة فقط، وإبراهيم صلاح 16 مرة.

يذكر أن كوفي لم يشارك أساسيا مع الزمالك أمام وادي دجلة في الجولة السابقة التي انتهت بالتعادل سلبيا تحت قيادة محمد صلاح المدرب العام.

طالع || بالأرقام – باتشيكو غير الكثير في الزمالك خلال أسبوع!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع