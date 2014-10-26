بالأرقام - كوفي ' ماكينة ' قطع الكرات في الزمالك

على الرغم من أن محمد كوفي لاعب وسط أساسا، إلا أن موقعه في قلب دفاع الزمالك يشهد تألقا ملحوظا.

كوفي في مواجهة الزمالك وسموحة بات هو أكثر لاعبي المباراة قطع للكرات، وساهم في سرعة استعادة الفريق الأبيض لها.

الزمالك فاز على سموحة بنتيجة 2-0، والفريق الأبيض استحوذ على الكرة بنسبة 66 % في المباراة.

ساهم في ذلك سرعة استعادة الكرة التي توضحها الإحصائيات بأن محمد كوفي استخلص الكرة 28 مرة.

الرقم كبير جدا مقارنة بزملائه، فعلي جبر الذي يجاوره في خط الدفاع استخلص الكرة 17 مرة فقط، وإبراهيم صلاح 16 مرة.

يذكر أن كوفي لم يشارك أساسيا مع الزمالك أمام وادي دجلة في الجولة السابقة التي انتهت بالتعادل سلبيا تحت قيادة محمد صلاح المدرب العام.

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