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"صح عليك" يسابق هلال رمضان

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"صح عليك" يسابق هلال رمضان "صح عليك" يسابق هلال رمضان

يُكثّف فريق عمل مسلسل "صحّ عليك" ساعات التصوير في العاصمة السعوديّة الرياض، وذلك للّحاق بالعرض الرمضانيّ، على شاشة روتانا خليجيّة.
ففي إطار كوميديّ تدور أحداث هذا المسلسل المتّصل المنفصل، وتتناول حلقاته، التي يبلغ وقت كلّ واحدة منها 10 دقائق، العديد من المشاكل الاجتماعيّة بشكل بسيط يعتمد على مفارقات المواقف.
والمسلسل من إخراج بدر أبو مرق، ومن تأليف سلطان الرفاعي، ومن بطولة: سلطان الرفاعي، ومريم الغامدي، وعبدالله السناني، وسعيد قريش وأفنان فؤاد وزارا البلوشي.

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