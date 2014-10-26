أدخلي الريش إلى إطلالتك الخريفية

في كل مرة يعود فيها موسم الخريف يعود الريش إلى الساحة، فنشاهده في جميع إطلالات النجمات في المناسبات المختلفة، فلمَ لا تستقبلي خريف هذا العام بإطلالة من الريش تستوحينها من إطلالات النجمات اللواتي تألقن بها في الأسابيع الماضية؟

لا يمكن أن ننكر أنّ الريش يضفي لمسة من الفخامة لإطلالتك الخريفية ولكن يجب أن تعرفي الطريقة المثالية لارتدائه. فخذي على سبيل المثال إطلالة اليزابيث بانكس Elizabeth Banks بفستان ناعم بقليل من الريش على الخصر، وإطلالة لورا هادوك Laura Haddock الأنيقة على السجادة الحمراء بتنورة ميدي سوداء مزينة بالريش . أما في إطلالة إيزابيل غولارت Izabel Goulart فقد أضيف الريش بطريقة بسيطة إلى فستانها الوردي الناعم .

ومن النجمات من يغطين إطلالاتهنّ كاملة بالريش ومع ذلك يحصلن على لوك جميل وفخم كإطلالة جيسيكا براون Jessica Brown بفستانها الناعم باللونين الوردي والأبيض، وكذلك ماغي جيلنهال Maggie Gyllenhaal التي اختارت فستانًا أبيض مزينًا بالريش في إحدى إطلالاتها الأخيرة. وعلى الرغم من جمال الريش إلا أنّ بعض النجمات يفشلن في ارتدائه فيظهرن بإطلالات غير جذابة كما ظهرت كريستين ستيوارت Kristen Stewart في حفل Met Gala الماضي.

شاهدي معنا إطلالات النجمات بالريش واختاري منها ما يتناسب مع إطلالتك.

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