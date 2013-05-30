"حلوة كتير وكذابة" مساحة حب بعيداً عن الجرأة

منذ إعلان استكمال المسلسل اللبناني الكوميدي "حلوة وكذابة" للفنان زياد برجي والممثلة داليدا خليل بفيلم سينمائي مشترك، سادت حالة من الترقّب والتساؤل عمّا ستضيفه كاتبة العمل كارين رزق الله ومخرجه سيف شيخ نجيب إلى المسلسل. عناصر العمل كلها جاءت مبشرة بعمل لبناني مختلف عن كل ما قدم، رغم أن الفيلم لا يعالج أي قضية أو مسألة إنسانية، إنما هو فيلم يركز على الكوميديا الشعبية.

فقصة الفيلم الذي افتتح بالأمس في صالات السينما اللبنانية تحكي عن الصراع بين البطلين وإتقان كليهما لفن الكذب من أجل الحب. فعلى الرغم من جمالها ، إلا أن داليدا لا تستطيع أن تعيش دون الكذب إلى أن اكتشفت حقيقة زياد والذي يلعب دور الفنان رمزي في الفيلم ،بأنه كان متزوجاً ولديه طفلة ما يجعلها تصاب بحالة اكتئاب شديد.

جاءت تفاصيل الصورة ملائمة لواقع الأبطال، وركّزت على الطاقة التمثيلية لداليدا التي أظهرت أنها ممثلة متمكنة، إضافة إلى زياد الذي يمتلك قدرة تمثيلة كبيرة إلى جانب الغناء.

ولم تقتصر المساحة الإبداعية على الثنائي داليدا وزياد، بل أن الطاقة التمثيلية التي تمتع بها فريق العمل جعلت المشاهد لا يشعر بالملل، ويستمتع بسلاسة الأحداث التي ابتعدت عن الابتذال والجرأة المعتادة في الأفلام اللبنانية.

في الواقع، نماذج الشخصيات المقدّمة جميعها في الفيلم تستحق التقدير من الممثلة مارسيل مارينا وجورج دياب، وهما والدا داليدا في الفيلم، إلى الممثل جان دكاش الذي يلعب دور مدير أعمال زياد، و الممثلة جيسي عبود التي تلعب دور صديقة داليدا، و ابنة مؤلفة العمل "ميمي" والتي تحب النميمة كثيراً.

لعبت الموسيقي التصويرية دوراً متميزاً في أحداث الفيلم ، فاستطاع زياد بصوته الرومانسي وبمشاركة داليدا له أن ينتقلا بنا إلى عالم آخر من خلال الأغنية التي جمعتهما "قلبي مرتاح معاك".

وبرغم انشغال الشعب اللبناني بالانتخابات النيابية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم العربي، يبقى للفن الجيد حضوره.

كواليس:

حضور صحفي كبير ونخبة من الممثلين اللبنانيين.

تهافت المعجبين لالتقاط الصور مع زياد وداليدا.

الجمهور كان سعيداً لحظة خروجه من عرض الفيلم الأول

أثار انقطاع التيار الكهربائي قبل دخول المدعوين إلى الصالة لأكثر من مرتين أجواء من السخرية.

غناء زياد خلال جلوسه في قاعة السينما لأغنية "متحسبنيش" للفنانة شيرين عبد الوهاب.

حضور أغنية نانسي "يا غالي" بصوت زياد في الفيلم .

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