نوال الزغبي تتبرع بشعرها لمرضى سرطان الثدي

في خطوة لافتة منها تطرحها كأول فنانة في الوطن العربي، علمت "سيدتي نت" أن الفنانة نوال الزغبي قامت بقص شعرها كما تظهر في الصورة أعلاه، وتبرعت به ووضعته في تصرف النساء اللواتي تعانين من مرض سرطان الثدي، مؤكدة أن ثقة المرأة بنفسها هو مقياس جمالها. ونشرت نوال صورة لها بعد أنّ قصّت شعرها وأرففقتها بتغريدة قائلةً: "ليس شعرك الذي يجعلك جميلة بل قلبك، قصّ شعر لمحاربة السرطان".

وعلمت "سيدتي نت" أن نوال انتهت من تصوير كليب أغنية "ولا بحبك" التي صورتها في وسط مدينة بيروت مع المخرج اللبناني الأسترالي جاد الهبر، ومن المتوقع أن يتم عرضها على الشاشات المحلية والفضائية خلال 15 يوما.

وفور قيام نوال بنشر صورتها بلوكها الجديد على إنستغرام، حصدت إعجاباً كبيراً من متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأثنوا على فكرتها المميزة التي تحمل رسالة إنسانية لتوعية النساء، دون أن ينسوا الإشادة بروعة لوك نوال الجديد.

بدوره، دعا مصفف الشعر اللبناني طوني مندلق الذي قصّ شعر نوال، إلى التّبرع بالشعر وغرّد قائلاً: "كوني ذهبية وساعدي الأخرين من خلال قصّ شعرك من أجل التّوعية على مرض سرطان الثدي. نوال الزغبي قامت بذلك وأنت أيضاً تستطعين".

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