خريطة رمضان 2015 تتضح مبكراً وهؤلاء هم أبطالها

بدأ الاستعداد لمسلسلات رمضان 2015 مبكراً، فبمجرد الانتهاء من تصوير الأعمال الدرامية لرمضان الماضي، بدأ كل نجم يبرم التعاقدات على عمله القادم، لدرجة أن خريطة رمضان بدأت تظهر معالمها من الآن، وفي نفس الوقت، هناك مسلسلات لم تكتمل وتنتظر أحد أضلاع صنّاعها، "سيدتي" رصدت تلك الأعمال لأهم نجوم رمضان القادم

عادل إمام "أستاذ ورئيس قسم"

للعام الرابع على التوالي، يحجز الزعيم عادل إمام مكانه بدراما رمضان؛ حيث تعاقد مع المنتج تامر مرسي على مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» أثناء تصويره لمسلسله «صاحب السعادة»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، والعمل من تأليف يوسف معاطي الذي قام بكتابة معظم أعمال الزعيم في الفترة الأخيرة. يدور المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا التي تشغل المجتمع من خلال شخصية رجل يمتلك خبرة كبيرة في الحياة، ويثق الكثيرون في آرائه وأفكاره، لكنه يواجه مشكلة اختلاف الفكر بين الأجيال، وخصوصاً مع أولاده وأحفاده، ما يعرضه للعديد من المواقف الطريفة. وتم مؤخراً اختيار وائل إحسان لإخراج العمل، بعد أن اعتذر رامي إمام؛ بسبب انشغاله بإخراج مسلسل «الشهرة» لعمرو دياب.

الفخراني يتحدى الزعيم

بعد غيابه لأكثر من سبعة أعوام عن تقديم الأعمال الكوميدية منذ مسلسل «يتربى في عزو»، الذي حقّق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، يعود يحيى الفخراني، من جديد، إلى تلك المنطقة برمضان 2015، لينافس نجوم الكوميديا وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام. فقد تعاقد الفخراني مع المنتج صادق الصباح على مسلسله الجديد الذي يعكف حالياً المؤلف عبد الرحيم كمال على كتابته ويقوم بإخراجه شادي الفخراني، وحتى الآن، لم يحدد اسم للعمل الذي يعتمد على الكوميديا المعاصرة من خلال شخصية رجل بسيط يعيش بأحد المناطق الشعبية في الإسكندرية، ولكنه يتورط في العديد من المشاكل الحياتية التي يحاول دائماً الخروج منها، ما يعرّضه للعديد من المواقف الطريفة.

اضطراب عاطفي لإلهام شاهين

تعود إلهام شاهين إلى الشاشة الرمضانية في عام 2015، بعد أن غابت العام الماضي بسبب تأجيل مسلسلها «اضطراب عاطفي» لتعرّضه لبعض المشاكل الإنتاجية. وقد قررت أن تعود بنفس العمل الذي قام بكتابته المؤلف وليد يوسف وستخرجه إيناس الدغيدي، ويدور في إطار من التشويق والإثارة، ويناقش مسألة المرض النفسي من خلال الصراع الذي يحدث بين كافة أبطال العمل الذين يعاني كل منهم من أمراض نفسية مختلفة، ويرفضون الاعتراف بذلك أو الذهاب للعلاج، بل ويتهم كل منهم الآخر بالمرض ويستثني نفسه.

"الجماعة 2"

يعكف المؤلف وحيد حامد حالياً على كتابة سيناريو مسلسل «الجماعة» الجزء الثاني بطولة حسن الرداد ويسرا اللوزي وإخراج محمد ياسين، وهو مشروع مؤجل منذ عدة سنوات؛ بسبب عدم انتهاء مؤلفه من كتابة السيناريو وانشغاله بتقديم أعمال فنية أخرى، خلال تلك الفترة، مثل مسلسل «بدون ذكر أسماء». كما أن السيناريو يحتاج إلى وقت كبير، خصوصاً أنه يؤرخ فترة مهمة من عمر مصر، وكيف كانت تتعامل جماعة الإخوان في السر والخفاء في تلك الفترة. ويبدأ الجزء الثاني بمقتل مرشد الإخوان محمد حسن البنا وتحويل الحركة إلى جماعة محظورة، وتدور الأحداث حول كيفية استمرار تلك الجماعة، ومدى تأثيرها على الأحداث السياسية في مصر خلال فترة الملك فاروق، مروراً بتطورها حتى الأعوام الأخيرة.

شهرة الهضبة

يدخل «الهضبة» عمرو دياب سباق رمضان القادم بمسلسله «الشهرة»، الذي تم تأجيله من العام الماضي؛ بسبب عدم استكمال سيناريو العمل الذي كتبه المؤلف مدحت العدل. وكان من المفترض أن يخرجه المخرج أحمد جلال. ولكن، وقع الاختيار بصفه نهائية على رامي إمام. وتدور قصة العمل حول رحلة صعود مطرب بدأ من الصفر وواجه العديد من الصعاب كي يوصل صوته للجمهور. وكان يحلم بالشهرة والنجاح حتى استطاع تحقيقهما والتربع على عرش الغناء، وتعتبر تلك التجربة هي الأولى للـ «هضبة» في عالم الدراما. لذا، ينتظرها الكثيرون، خصوصاً أن عمرو دياب يغيب عن التمثيل منذ أكثر من عشرين عاماً.

غادة ترتدي عباءة شجرة الدر

قررت غادة عبد الرازق أن ترتدي عباءة الشخصية التاريخية شجرة الدر بعام 2015، من خلال مسلسل يحمل نفس الاسم. والعمل يناقش قصة حياة شخصية شجرة الدر التي أثّرت بشكل كبير في تاريخ مصر، ويركز على فترة تولي الملكة شجرة الدر حكم مصر، وكيف أثّرت المرأة في حكم مصر في فترة من الفترات. والمسلسل مؤجل من العام الماضي حيث كان من المفترض أن يتم تصويره ليعرض برمضان 2014، ولكن تمّ تأجيله؛ لأنه يحتاج إلى فترة طويلة من التحضيرات وبناء الديكورات وإصدار التصاريح للتصوير في بعض الأماكن الأثرية، بالإضافة إلى انشغال غادة بمسلسل آخر وهو «السيدة الأولى» الذي عرض رمضان الماضي، والمسلسل من تأليف يسري الجندي وإخراج سعيد الماروق.

السقا ذهاب وعودة

يعود أحمد السقا للدراما من جديد بعد غياب عامين بمسلسل يحمل عنوان «ذهاب وعودة»، ويتعاون فيه للمرة الثانية مع المخرج أحمد شفيق بعد تجربة مسلسل «خطوط حمراء». ويدور العمل في إطار من التشويق والإثارة ويعتمد على الأكشن والمطاردات من خلال شخصية شاب يتورط في العديد من القضايا، ويحاول إثبات الحقيقة من خلال الهروب للمجهول والاختفاء ثم العودة مرة أخرى، بعد أن يكشف العديد من الأسرار والخبايا، كما يحمل العمل جانباً رومانسياً بين البطل والبطلة، ويقوم المؤلف عصام يوسف بكتابة السيناريو الذي من المفترض البدء في تصويره قبل نهاية هذا العام.

"حارة اليهود"

بعد النجاح الذي حققه بمسلسل «الداعية» الذي عرض في رمضان قبل الماضي، يعود هاني سلامة إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «حارة اليهود»، الذي كتبه المؤلف مدحت العدل ويقوم بإخراجه محمد جمال العدل. وهو من إنتاج شركة «العدل جروب»، ويعتبر التعاون الثاني بين الثلاثي بعد «الداعية». ويدور المسلسل حول قصة شاب يعيش داخل حارة اليهود، تلك الحارة التي تحمل الكثير من تاريخ مصر، ومن خلاله يتم الكشف عن الكثير من الأسرار عن حالة اليهود داخل مصر. وأوضح المنتج جمال العدل أن العمل رصدت له ميزانية ضخمة كي يحاكي الواقع بأكبر قدر ممكن، خصوصاً أن هناك مشاهد عديدة سيتم تصويرها بمنطقة حارة اليهود.

حركات سمية وفيفي

تعود سمية الخشاب للتعاون مع فيفي عبده مرة أخرى من خلال مسلسل «حركات ستات»، بعد اجتماعهما للمرة الأولى في مسلسل «كيد النسا». ويشاركهما بطولته رياض الخولي ومحمد كريم وصلاح رشوان، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج عادل حسني. يدور العمل في إطار كوميدي، ويناقش الصراع الدائم بين السيدات من خلال امرأتين تغار كل منهما من الأخرى، وتحاول تدبير المكائد لها لينشأ العديد من المواقف الطريفة بينهما.

"الرجل العناب 2"

استمراراً للنجاح الذي حققه الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد معاً، يقومون بخوض ثاني تجاربهم التلفزيونية، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الرجل العناب»، وهو من إخراج شادي علي وإنتاج لؤي عبد الله وقصة الثلاثي: فهمي وشيكو وهشام. والعمل يدور في إطار كوميدي خيالي حول ثلاث شخصيات: ضابط شرطة ومخترع والرجل العناب وهي شخصية مشابهة لـ «بات مان» الذي ينقذ من حوله بطرق خيالية، ويدخل الثلاثة في صراعات دائمة مع بعضهم البعض ويواجهون العديد من المواقف الطريفة.

محمد رمضان داخل المحروسة

تعاقد محمد رمضان على مسلسله الجديد مع المنتج صادق الصباح والذي يحمل عنوان «ولاد محروسة»، وهو من تأليف حسين محرم وإخراج إسلام خيري، ويبدو أن رمضان يرغب في حجز مكانه كل عام بالدراما، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي بمسلسل «ابن حلال» الذي يعتبر أول بطولة مطلقة له بالدراما. ويدور مسلسل «ولاد محروسة» حول شاب من أسرة متوسطة يصرف على أسرته وأخواته، ولكنه يتورط في مشكلة كبيرة تدخله في العديد من المواقف الصعبة التي يحاول الخروج منها

هناك عدد من المشاريع التي لم تكتمل بعد، ويرفض صنّاعها الإعلان عن كافة تفاصيلها حتى الآن، تابعوا تفاصيلها في العدد الجديد من مجلة "سيدتي".

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