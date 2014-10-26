نجوم حرمتهم الشهرة من الزواج والاستقرار

سبق وذكرنا أنّ العلاقات العاطفيّة التي تعيش وتبدأ تحت الأضواء، تواجه غالباً المصير نفسه، وهو الانفصال والطلاق. والسبب الأساسي في ذلك، هو حياة المشاهير، التي لا تؤمّن لهم الإستقرار الضروري لبناء عائلة مستقرّة.

بعض النجوم خاضوا تجربة الزواج ونجح، والبعض الآخر فشل ... وهنا بعض المشاهير الذين أقاموا علاقات متعدّدة مع أشخاص مختلفين، لكنّهم لم يتزوّجوا حتى الآن، بالرغم من بلوغهم مراحل متقدّمة في السن.

Oprah Winfrey: عاشت علاقة عاطفيّة مع Stedman Graham عام 1986، لكنها لم تتزوّج حتى الآن. Winfrey البالغة من العمر 60 عاماً تحدّثت السنة الماضية عن سبب عدم زواجها قائلة : المسألة ليست مسألة وقت، لكنّي لست امرأة تقليديّة، ولا أعيش حياة تقليديّة ، ولا أعتقد أنّني قادرة على أن أكون تلك الزوجة التي تتحمّل مسؤوليات ثقيلة، وتضحّي من أجل علاقة ما.

Sheryl Crow: كشفت أنّها تحبّ الزواج وتكوين العائلة، كباقي النساء، لكن الآن ومع بلوغها سن الـ 51، قالت إنها تفضّل أن تفسخ خطوبتها 3 مرّات على أن تتزوّج وتطلّق 3 مرات.

Bill Maher: قال في حديث صحفي: أنا الوحيد الأعزب بين جميع أصدقائي، حتى أنّ زوجاتهم لا تحبذن أن يخرجوا معي، لأنّني أحبّ الحريّة ولا استطيع الالتزام بقوانين الزواج وحدوده.

Diane Keaton: هذه الممثلة البالغة من العمر 68 عاماً، لفتت إلى أنّها تتمنّى الزواج، لكنها حتى الآن لم تجد الرجل الذي تحلم بالبقاء إلى جانبه دوماً.

Cameron Diaz: خلال مقابلة مع صحيفة Marie Claire، شرحت وجهة نظرها قائلة: لا أبحث عن رجل لأتزوّجه في الوقت الحالي، بل أعيش حياتي كما هي، من دون التخطيط لمستقبلي.

Al Pacino: لم يتزوّج بشكل رسمي طوال حياته، لكن لديه ولدان من حبيبته السابقة Beverly D’Angelo.

Charlize Theron: قالت إنّها لن تتزوج إلى أن تشرّع السلطات الأمريكيّة زواج المثليين، لكن مصدر مقرّب منها أكّد أنّها قد تغيّر رأيها من أجل الممثل Sean Penn.

Winona Ryder: هذه الممثلة إبنة الـ 42 عاماً، أكدت أنّ والديها ما زالا يعيشان قصّة حبّ، بالرغم من مرور 43 سنة على زواجهما، وربما هذا السبب الأساسي لعدم ارتباطها حتى الآن، حيث أنّها لن تجد رجل يشبه والدها...

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"