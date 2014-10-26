محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الوطني

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في مقر المجلس الوطني الاتحادي اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس.

وقد بدأت مراسم الافتتاح لدى وصول سموه إلى مقر المجلس حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه في ساحة المجلس يرافقه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ثم قام سموه عقب استعراض حرس الشرف و عزف السلام الوطني بمصافحة أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الاتحادي.. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات الكبرى ولج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..

> يرافقه أصحاب السمو أولياء العهود و نواب الحكام و الشيوخ إلى قاعة زايد حيث الاجتماع.

وقد افتتح سموه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر بالنطق السامي حيث ألقى سموه كلمة الافتتاح حيا فيها رئيس وأعضاء المجلس مؤكدا أن دور المجلس يتمثل في خدمة الوطن والمواطن وإقامة جسورالتعاون البناء بين المجلس والحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ودعا سموه رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى أداء واجبهم الوطني بكل أمانة وإخلاص حفاظا على مكاسب دولتنا الحبيبة و توفير الأمن والاستقرار والعيش الرغيد لأبناء وبنات شعبنا وإسعادهم.

ثم القى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة رفع فيها باسمه وأعضاء المجلس أسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لدعمهم المتواصل وحرصهم الدائم على انجاح مسيرة المجلس لما فيه خير و مصلحة وطننا الغالي و مواطنينا على مساحة دولتنا العزيزة.

واستعرض معالي محمد أحمد المر انجازات المجلس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومشاركاته الخارجية التي أسهمت في إعلاء شأن دولتنا في المحافل البرلمانية الدولية.

حضر مراسم الافتتاح .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والقيادات العسكرية والشرطية في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.