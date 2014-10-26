​​إزالة 224 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 224 حالة تعد على مساحة 11 فدان و 14 قيراط و16 سهم بمراكز المنيا خلال أسبوع في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري و ذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة .

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا المجهودات التي بذلت من الوحدات المحلية حيث تم إزالة 12حالة بمركز مطاى بمساحة 22 قيراط و22 سهم و3 حالات بمركز سمالوط بمساحة 8 قيراط ، و9 حالات بمركز المنيا بمساحة 5 قراريط و 16 سهم، و16 حالة بمركز ملوى بمساحة فدان و4 قراريط و 6 أسهم ، و39 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2فدان و 6 قراريط و 12 سهم، و6 حالات ببنى مزار بمساحة 4 قراريط و 14 سهم، و34 حالة بمركز مغاغة بمساحة فدان و 22 قيراط و 18 سهم، و 5 حالات بمركز العدوة بمساحة 4 قراريط و 14 سهم بالإضافة إلى 100 حالة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 4 فدان و 7 قراريط و 12 سهم .

أكد المحافظ عقب إطلاعه على التقرير على استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية و إزالة اى حالة تعد في مهدها مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .