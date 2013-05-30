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الامتحانات تعطّل كندة علوش

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الامتحانات تعطّل كندة علوش الامتحانات تعطّل كندة علوش

نظراً إلى تطلّبه تصوير بعض المشاهد في إحدى المدارس، اضطرّت الفنّانة السوريّة كندة علوش إلى تأجيل استئناف تصوير فيلمها "لا مؤاخذة" بسبب الامتحانات.
وكانت كندة قد أنهت تصوير الجزء الأوّل من مشاهدها في فيلم "لا مؤاخذة" الذي يكتبه ويخرجه عمرو سلامة وينتجه محمد حفظي.
على الجانب الآخر، تُواصل كندة تصوير مشاهدها في مسلسل "نيران صديقة" الذي يُنتجه طارق الجنايني، ويكتبه محمد أمين راضي، ويُخرجه خالد مرعي، ويجمعها بمنّة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف ومحمد شاهين وظافر العابدين، بالإضافة إلى سلوى خطّاب وصبري فواز وباسل الخطيب.
كندة التي أكّدت أنّ التصوير هذا العام صعب جداً، ويشغل كلّ وقتها، ويتطلّب وجود الشخصيّات الأساسيّة طوال الوقت؛ فخطوط الشخصيّات متشابكة، وهذا ما يزيد العمل جاذبيّة وصعوبة، وصرّحت بأنّها برغم الضّغط الشديد والتّعب إلا أنّها مستمتعة جدّاً بالعمل مع فريق المسلسل، وبشخصيّة نهال التي تؤدّيها.

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سيدتي