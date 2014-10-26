محافظ المنيا يلغي كافة الاحتفالات حداداً على أرواح شهداء العريش

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إلغاء كافة الاحتفالات بالمحافظة ، حداداً على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة، الذين استشهدوا في التفجيرات الإرهابية بمدينة الشيخ زويد بسيناء.

كان من المقرر أن يقام ،غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء ، احتفاليتان بمسرح المحافظة بنصر أكتوبر العظيم، تنظمهما مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة.

كما نعى المحافظ والجهاز التنفيذي للمحافظة وجميع العاملين بالمحافظة شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة بالعريش بمحافظة شمال سيناء، والذين استشهدوا مساء الجمعة أثناء تأديتهم واجبهم العسكري بكل شجاعة وبسالة.و قرر المحافظ إلغاء أية احتفالات أو أنشطة ترفيهية تقام خلال أيام الحداد.