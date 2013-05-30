شطب حاتم فهمي من نقابة الموسيقيين

علمت سيدتي نت من بعض أعضاء نقابة الموسيقيين أن هذه الأخيرة تنتظر انتهاء التحقيقات تماماً مع المطرب حاتم فهمي حتى تقرر إذا كان سيتم شطبه من الملتحقين بالنقابة أم لا.

وكان فهمي قد تم الإفراج عنه مؤخراً بكفالة 4 مليون جنيه إلا أن عدم وجود المبلغ مع أسرته أدى إلى استمرارية حبسه وطعنت النيابة على حكم الإخلاء وتم قبول الطعن وذلك في قضايا النصب الألكتروني.