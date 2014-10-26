نانسى المغربى تدعو رجال الأعمال لمؤتمر عالمى لدعم الاقتصاد والحكومة

أدانت رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال تريد ما ترز»، نانسي المغربي، الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في كمين الجيش بكرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء، والذي راح ضحيته 31 شهيداً، وأ 29 مُصاباً من جنود وضباط القوات المسلحة.

وقدمت المغربى تعازيها لوزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، ولأسر الشهداء، وللشعب المصري بأكمله.

وقالت المغربي إنه “يَجب على كل مِصري مُخلص أن يَقفُ صفاً واحداً، خلف جَيشه العظيم، وحكومته”،كما دعت المغربى القطاع الخاص ورجال الأعمال لِعقد مؤتمر عالمي الشهر المقبل، لِبحث سبل توحيد جهود الحكومة في مُكافحة الأرهاب، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت المغربي على أن هذه العمليات الإرهابية، لن تَجعلنا نتوقف عن دعم الاقتصاد المصري، وكذلك دعم المشروعات القومية، بالإضافة إلى مُساندة الحكومة في دعم المشروعات القومية، والخطط التي سَتقوم بها خلال المرحلة المقبلة.

وشددت المغربي على أن هذه العمليات الإرهابية لن تَنال من عزيمة الشعب المصري، متابعة أن هذا المؤتمر جاء من منطلق الرد على هذه العمليات التكفيرية.