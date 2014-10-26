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بالصور.. وزير الدفاع يتفقد مصابى حادث «كرم القواديس».. ويؤكد: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

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بالصور.. وزير الدفاع يتفقد مصابى حادث «كرم القواديس».. ويؤكد: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا بالصور.. وزير الدفاع يتفقد مصابى حادث «كرم القواديس».. ويؤكد: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

وزير الدفاع يتفقد مصابى حادث كرم القواديس

تفقد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مصابى الحادث الإرهابي الغادر الذى استهدف إحدى النقاط الأمنية بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء والذين تم نقلهم لتلقى العلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.

وأعرب وزير الدفاع عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتقديره لعطاء رجال القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء على كافة الإتجاهات ، مؤكداً أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة وإصرارها على مواصلة الجهود من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره.

وقد أمر القائد العام بتوفير كافة الإمكانيات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة للضباط والصف والجنود المصابين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم .

من جانبهم أكد الضباط والجنود المصابين أن أرواحهم ودمائهم فداءً لمصر وشعبها العظيم الذى يقدر تضحياتهم وجهودهم ،ويلتف دائماً حولهم لمواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف النيل من مصر وأمنها القومى ،مؤكدين أنهم أقسموا يمين الولاء لمصر والإخلاص لشعبها مهما كلفهم ذلك من دماء وأرواح ، مطالبين الشعب المصرى وأبناء سيناء الشرفاء بمعاونة رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية والقضاء على الإرهاب فى سيناء .

حضر الزيارة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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