تأجيل الاستئناف على حكم رفض اشهار إفلاس «عمر أفندى» لـ 27 يناير

قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة “عمر أفندى” لجلسة 27 يناير للأعلان

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى، تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام.