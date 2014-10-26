بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالأوروجواي

توافد الناخبون في الأوروجواي، اليوم الأحد، على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي خوسيه موخيكا، الممنوع بموجب الدستور من الترشح مجددا.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن 7 مرشحين يتنافسون على منصب الرئاسة أبرزهم تاباري فاسكيز الرئيس السابق للبلاد في الفترة بين عامي 2004 و2009 والمرشح عن الحزب الوطني، ولويس لاكال نجل الرئيس الأسبق لاكال هيريرا.

وتشير استطلاعات الرأي إلي تقدم فاسكيز، وسط توقعات بإجراء جولة إعادة بين المرشحين لاكال وفاسكيز.

ويصوت الناخبون على مناصب الرئيس ونائب الرئيس بالإضافة إلى اختيار أعضاء البرلمان في نفس الوقت، وسط تكهنات بأن تفقد “الجبهة العريضة” الأغلبية الحالية في البرلمان.

وطبقا للقانون فإذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة (50% +1)، فسوف يذهب المقترعون إلى الصناديق مرة أخرى في 30 نوفمبر المقبل للاختيار بين المرشحين الرئيسيين.

وخدم تاباري فاسكيز كرئيسا للأوروجواي في الفترة ما بين عامي 2005 و2010، بينما منافسه آكال هو نجل الرئيس السابق.

أ ش أ