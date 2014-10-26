تأجيل محاكمة أحمد موسى بتهمة سب وقذف محامى الوايت نايتس لـ 26 نوفمبر للإطلاع

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤليتي” على قناة صدى البلد، بتهمة سب وقذف محامي الوايت نايتس “طارق العوضي” إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للاطلاع .

واتهم العوضى فى دعواه التى تحمل رقم 47342 لسنة 2014، “موسى” بترويج أخبار كاذبة، ادعى خلالها كشف تورط المحامى فى جرائم منسوبة للالتراس ويعاقب عليها القانون حال ثبوت صحتها، وذلك فى حملة وصفها مقيم الدعوى بأنها ممنهجة لتشويه سمعته والإضرار بمركزه الأدبي والتشهير به والإساءة لسمعته والتحقير من شأنه، ونعته بنعوت تُحقِّر من شأنه في المجتمع.