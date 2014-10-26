أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحكم على سناء عبدالفتاح و23 آخرين فى «أحداث الاتحادية» بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف

Google+ Print
الحكم على سناء عبدالفتاح و23 آخرين فى «أحداث الاتحادية» بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف الحكم على سناء عبدالفتاح و23 آخرين فى «أحداث الاتحادية» بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف

سناء عبدالفتاح

عاقبت محكمة جنح الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالحكم على 23 متهماً بأحداث تظاهرات قصر الاتحادية التى وقعت منتصف يوليو الماضي، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح .بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

ويأتى ذلك على خلفية المظاهرات التي نظمتها حركة “ضدك” منتصف شهر يوليو الماضى للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، بمنطقة مصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى.

كانت النيابة برئاسة المستشار أشرف هلال مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة وجهت للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به