الحكم على سناء عبدالفتاح و23 آخرين فى «أحداث الاتحادية» بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف

عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالحكم على 23 متهماً بأحداث تظاهرات قصر الاتحادية التى وقعت منتصف يوليو الماضي، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح .بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

ويأتى ذلك على خلفية المظاهرات التي نظمتها حركة “ضدك” منتصف شهر يوليو الماضى للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، بمنطقة مصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى.

كانت النيابة برئاسة المستشار أشرف هلال مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة وجهت للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.