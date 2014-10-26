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فيديو.. مرتضى منصور: معتز الدمرداش ومحمود سعد وليليان داوود «بيولعوا البلد»

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طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمنع 3 إعلاميين من الظهور، وبرر ذلك بقوله: «بيولعوا البلد».

وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «معتز يقعد في بيته شوية، مش ممكن مرات أحمد دومة اللي بتقول يسقط حكم العسكر تطلعها معاك، معتز بيستفز الناس، ياريت يا سيد البدوي تلم قناتك».

وتابع: «بقول لعلاء الكحكي احترم نفسك، محمود سعد يقعد في بيته، بدل ما الناس تنزل تفرتكوا»، مضيفا: «وبقول للمحترم ألبرت شفيق والمهندس نجيب ساويرس، الست ليليان داوود بتعمل إيه في برنامج (بلدنا)، الإعلاميين الثلاثة دول بيولوعوا البلد».

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