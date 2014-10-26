أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مشكلات “أول يوم روضة” في قافلة للتربية النوعية بجامعة المنوفية

Google+ Print
مشكلات “أول يوم روضة” في قافلة للتربية النوعية بجامعة المنوفية مشكلات “أول يوم روضة” في قافلة للتربية النوعية بجامعة المنوفية

قافلة “مشكلات أول يوم روضة”

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية قافلة إرشادية تربوية بالتعاون مع معلمات حضانة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بقرية طليا- أشمون على مواجهة بعض الصعوبات التي يواجهها الأطفال في مرحلة رياض الأطفال كالانطوائية والصراخ المستمر والعدوانية والعناد ومشكلة ظهور الأفعال المتكررة كالاهتزاز للأمام والخلف وصعوبات النطق ومص الأصابع وقضم الأظافر.

قامت الدكتورة مي أحمد شديد مدرس مساعد بقسم الإعلام المسرحي مع مجموعة من طالبات القسم بالكلية بعرض مجموعة من القصص الترفيهية للأطفال من خلال مسرح العرائس والتي جعلت الأطفال يشعرون بالأمان النسبي في البيئة الجديدة التي انتقلوا إليها.

كما شاركت الدكتورة بيسة عبد الله مدرس بقسم التربية الفنية بالكلية الأطفال والمشرفات كيفية عمل واستخدام الألعاب الورقية التي تترك في الطفل أثرا ايجابيا يمكنه من التعايش مع بيئة الحضانة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا