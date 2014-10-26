مشكلات “أول يوم روضة” في قافلة للتربية النوعية بجامعة المنوفية

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية قافلة إرشادية تربوية بالتعاون مع معلمات حضانة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بقرية طليا- أشمون على مواجهة بعض الصعوبات التي يواجهها الأطفال في مرحلة رياض الأطفال كالانطوائية والصراخ المستمر والعدوانية والعناد ومشكلة ظهور الأفعال المتكررة كالاهتزاز للأمام والخلف وصعوبات النطق ومص الأصابع وقضم الأظافر.

قامت الدكتورة مي أحمد شديد مدرس مساعد بقسم الإعلام المسرحي مع مجموعة من طالبات القسم بالكلية بعرض مجموعة من القصص الترفيهية للأطفال من خلال مسرح العرائس والتي جعلت الأطفال يشعرون بالأمان النسبي في البيئة الجديدة التي انتقلوا إليها.

كما شاركت الدكتورة بيسة عبد الله مدرس بقسم التربية الفنية بالكلية الأطفال والمشرفات كيفية عمل واستخدام الألعاب الورقية التي تترك في الطفل أثرا ايجابيا يمكنه من التعايش مع بيئة الحضانة.