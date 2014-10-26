أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 46 ألف عبوة من تطعم شلل الأطفال لسوهاج‎

Google+ Print
وصول 46 ألف عبوة من تطعم شلل الأطفال لسوهاج‎ وصول 46 ألف عبوة من تطعم شلل الأطفال لسوهاج‎

أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى والى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج ان مستشفيات المحافظة استقبلت 46 الف عبوة من تطعم شلل الأطفال تم توزيعها على الوحدات الصحية ومراكز صحة الام والطفل.

وأوضح والى ان كل عبوة تكفى لتطعيم من 16 إلى 20 طفل وطفلة اى ما يفوق 900 الف طفل فى حين العدد المستهدف تطعيمه بعد اضافة جميع المغتربين عن المحافظة هو 737000.

وأكد مدير عام الطب الوقائى ان محافظة سوهاج خالية من شلل الأطفال فلم تسجل المحافظة اى حالات مصابة منذ 10 سنوات ، موضحاً ان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدأت من اليوم وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا