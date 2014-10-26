وصول 46 ألف عبوة من تطعم شلل الأطفال لسوهاج‎

أكد الدكتور مصطفى والى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج ان مستشفيات المحافظة استقبلت 46 الف عبوة من تطعم شلل الأطفال تم توزيعها على الوحدات الصحية ومراكز صحة الام والطفل.

وأوضح والى ان كل عبوة تكفى لتطعيم من 16 إلى 20 طفل وطفلة اى ما يفوق 900 الف طفل فى حين العدد المستهدف تطعيمه بعد اضافة جميع المغتربين عن المحافظة هو 737000.

وأكد مدير عام الطب الوقائى ان محافظة سوهاج خالية من شلل الأطفال فلم تسجل المحافظة اى حالات مصابة منذ 10 سنوات ، موضحاً ان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدأت من اليوم وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر الجارى.