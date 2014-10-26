تعطل حركة قطارات «القاهرة – منوف» لمدة ساعة بسبب «بلف الخطر»

توقفت، صباح الأحد، حركة قطارات «القاهرة – منوف» بين محطتي دروة وكفر صراوة، بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، بسبب مشاجرة بين مجموعة شباب داخل القطار، وقيام أحدهم بسحب «بلف الخطر»، ما أدى لتعطل القطار نحو ساعة تقريبًا.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتوقف القطار رقم (561) القادم من القاهرة متجهًا إلى مدينة منوف، بين محطتي دروة وكفر صراوة، بمركز أشمون، بسبب مشاجرة داخل القطار.

وبالانتقال وسؤال الركاب، أكدوا قيام مشاجرة بين مجموعة من الشباب داخل القطار، وقام أحدهم بسحب «بلف الخطر»، ما أدى لتوقف القطار، وقام سائق القطار بإصلاح البلف وإعادة تسيير القطار مرة أخرى بعد نحو ساعة من تعطله.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم (66427) جنح أشمون، وتولت النيابة التحقيقات.