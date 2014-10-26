أمن القاهرة يبدأ في إزالة التعديات على الوحدات السكنية بمدينة 15 مايو

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء علي الدمرداش مدير الأمن اعتبارًا من صباح اليوم بتنفيذ القرار الصادر من وزارة الإسكان لإزالة التعديات الواقعة على عدد 240 وحدة سكنية بالمجاورة 12 بمدينة 15 مايو والتي كان قد تم إغتصاب حيازتها في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011، وقد بدأت بالفعل عمليات الإخلاء وتسليم الوحدات المخلاه إلى جهاز مدينة 15 مايو، وذلك استكمالًا لجهود أجهزة الأمن بتنفيذ قرارات الإزالة وخاصة التعديات على أملاك الدولة والوحدات السكنية التي تم إنشائها حديثًا تحقيقًا لسيادة القانون وفرضًا لهيبة الدولة،

هذا وستواصل أجهزة الأمن جهودها لتنفيذ كافة قرارات الإزالة لفرض هيبة الدولة و القضاء على كافة التعديات على أملاك الدولة بدون وجه حق والتي أنتشرت في أوقات سابقة .