ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والأوراق الحكومية بأسوان

تمكنت قوة من مباحث قسم اول أسوان من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والأوراق الحكومية بأسوان.

كانت معلومات وردت للواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى لتزوير المستندات وتقليد أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الرسمية مقابل تقاضيهم مبالغ مالية فأمر بسرعة ضبطهم.

تمكنت حملة برئاسة الرائد أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول أسوان والنقيبين محمود الباجا و محمد جابر والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم مصطفي طلبة-38 سنة- فني طباعة ومقيم الحكروب ، وهواري صالح محمود -45 سنة- سمسار ومقيم السيل الريفي ، وحسن محمد قرشي -45 سنة- عاطل ومقيم السيل الريفي والسابق اتهامه في قضية تزوير.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة.