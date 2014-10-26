الخبيرة الاجتماعية في مذبحة بورسعيد:المتهمون ليس لديهم سوابق جنائية وهادئو الطبع

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى نوارة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا “بمذبحة بورسعيد”، والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الأولتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012 إلى أقوال ناهد عبد الرازق عبد الله الخبيرة الاجتماعية بمحكمة الأحداث، والتي قدمت التقرير المقدم منها لمحكمة الأحداث حول المتهمين الخمس صغار السن، وهم “طارق العربي سليمان وكريم مصطفي حسن أبو طالب، وأحمد عادل محمد أبو العلا وأحمد أحمد عوض عبد الله حسن ومحمد محمد محمود عويضه”.

أما عن المتهم “كريم مصطفى حسن أبو طالب – 17 سنة” فأكدت أيضًا أنه لم يسبق اتهامه في أي قضية.

وعن المتهم أحمد عادل محمد بو العلا قالت “أنه يعيش في أسرة متوسطة ووالده يعمل بالخارج وحاصل علي الثانوية الأزهرية ولم تكن له أي سوابق، وهو هادئ الطباع.

وعن المتهم أحمد أحمد عوض عبد الله حسن قالت، “أنه يعمل بالأعمال الحرة، ومصدر دخل الأسرة يعتمد علي الأب الذي ينفق علي الأسرة بأكملها ولم يكن لديه أي سوابق قانونية”.

وعن المتهم محمد محمد محمود عويضه قالت الخبيرة، “أن والده توفي 27 نوفمبر 2013 حزنًا عليه بعد إلقاء القبض عليه، أما والدته ربة منزل، وهو الابن الأول في الأسرة، وليس لديه سوابق قانونية وهو هادئ الطبع والسلوك”.