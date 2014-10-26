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اشتعال النيران بورشة “سروجى” وامتدادها لكابل كهرباء أرضي بالمنوفية

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اشتعال النيران بورشة “سروجى” وامتدادها لكابل كهرباء أرضي بالمنوفية اشتعال النيران بورشة “سروجى” وامتدادها لكابل كهرباء أرضي بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت قوات الدفاع المدنى والإطفاء بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق بورشة سروجى سيارات بمدية أشمون، امتد إلى كابل كهرباء أرضى مجاور للورشة، ولم ينجم عن الحريق أى إصابات بشرية وانحسرت التلفيات فى احتراق مكونات الورشة وانقطاع التيار الكهرباء بالمنطقة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث أشمون بنشوب حريق بورشة سروجى سيارات بمدينة أشمون، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بورشة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب، وامتدت النار إلى كابل كهرباء أرضى مجاور للورشة، ولم ينجم عن الحريق إصابات بشرية، وانحسرت التلفيات في احتراق سقف الورشة وبعض مكوناتها.

بسؤال مالك الورشة رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وتم إستدعاء مدير فرع كهرباء أشمون لحصر تلفيات كابل الكهرباء، وتولت النيابة التحقيق.

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