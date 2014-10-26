تكثيف أمني بالخانكة بعد التحفظ على 3 قنابل هيكلية بمنطقة السوق

تحفظ خبراء المفرقعات وأجهزة الأمن بالقليوبية على 3 قنابل هيكلية عثر عليها بمنطقة السوق بمدينة الخانكة، بينما سادت حالة من الذعر بين الأهالي، عقب عثورهم عليها.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين عثور الأهالي على 3 أجسام غريبة بناحية السوق بمنطقة الشيخ مصلح، دائرة القسم، وأمر بتمشيط المنطقة، وتكثيف التواجد الأمني بها.

انتقلت قوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات، وتم عمل كردون أمني حول المنطقة، وبالفحص تبين أن الأجسام الغريبة عبارة عن 3 قنابل هيكلية مكونة من 6 قطع من خراطيم الكهرباء البلاستيك، طولها حوالي20 سم، ملفوفة بلاصق من الأطراف والمنتصف، ويخرج منها بعض الأسلاك.

تحرر محضرا بالواقعة، أحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.