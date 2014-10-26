هزار شباب يوقف حركة القطارات القاهرة – منوف بعد فتح بلف الخطر

توقفت، صباح اليوم ، حركة قطارات ” القاهرة – منوف” بين محطتى دروة – كفر صراوة بمركز أشمون محافظة المنوفية بسبب مشاجرة بين مجموعة شباب داخل القطار وقيام أحدهم بسحب بلف الخطر مما أدى لتعطله وتم إصلاح العطل وإعادة تسيير القطار بعد ساعة تقريبا .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتوقف القطار رقم 561 القادم من القاهرة متجها إلى مدينة منوف بين محطتى دروة وكفر صراوة بمركز اشمون بسبب مشاجرة داخل القطار.

وبالانتقال سؤل الركاب اكدوا قيام مجموعة شباب بالتشاجر وقيام احدهم بسحب بلف الخطر مما ادى لتوقف القطار وقيام سائق القطار بإصلاح البلف وإعادة تسييره مرة أخرى وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 66427 جنح أشمون وتولت النيابة التحقيقات.