المزينة يوجّه بإصدار نسخة إنجليزية من مجلة الأمن

وجه اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إدارة الإعلام الأمني بإصدار مجلة الأمن، التي تحتفل في العام المقبل بمرور 40 عاماً على تأسيسها، باللغة الإنجليزية، كما وجه قسم إدارة السمعة بإعداد تقارير دورية تخص كل ما ينشر عن شرطة دبي عالمياً، والعمل على إبراز إنجازات وإبداعات شرطة دبي في مختلف المجالات، واطلع على إنجازات أقسام الإدارة خلال التسعة الشهور الأولى من العام الحالي.

مبادرات انسانية

وأكد على أهمية المبادرات الإنسانية والمجتمعية الخلاقة التي تحرص دائماً عليها القيادة العامة لشرطة دبي للوصول إلى التميز والريادة والرقي في تعاملها مع أفراد الجمهور، وتطويرها للخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز شعور الناس بالأمن والأمان والسعادة وتحقيق مبدأ المساواة في تقديم الخدمات التي تتميز بها الدولة، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في صنع القرار الأمني.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء عبدالرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ونائبه العقيد خالد شهيل، والعقيد محمد الحميري مدير الشؤون الإدارية، والمقدم خالد بن سليمان، مدير الرقابة والتفتيش، والمقدم محمد سويدان مدير مبنى شرطة دبي.

نادي الضباط

وتفقد المزينة إدارة نادي ضباط شرطة دبي، ووجه بإبراز الوجه الرياضي والاجتماعي والثقافي المشرق لشرطة دبي، والعمل على نشر الثقافة والمعرفة والإبداع في مختلف قطاعات المجتمع..

مشيراً إلى أن شرطة دبي لم تعد فقط جهة أمنية، وإنما شريكة اجتماعية تساهم بكافة الطرق الممكنة في ترسيخ الثقافة في المجتمع، والإلمام بكافة الجوانب المعرفية المختلفة، لافتاً إلى ضرورة تطوير دور نادي ضباط شرطة دبي في ترسيخ المفاهيم الصحيحة، عبر إقامة المعارض والملتقيات الشبابية والثقافية والاجتماعية.

وأطلع على الإحصائيات الخاصة بإدارة النادي خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، حيث قدمت دعماً للإدارات العامة والشركاء وعدد من الجهات المتعاونة من خلال تنظيم 20 دورة و27 فعالية.

عقب ذلك اطلع اللواء المزينة على فعاليات إدارة التوعية الأمنية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي، حيث نظمت 5 حملات توعوية و62 برنامجاً توعوياً،561 محاضرة توعوية وإحصائيات قسم التوعية الدينية والمكتبات، وقامت بتنظيم 647 درساً دينياً و228 خطبة الجمعة..

بالإضافة إلى إنجازات إدارة خدمة التدريب الدولي خلال الفترة نفسها من العام الحالي، حيث نظمت ملتقى حماية الدولي العاشر لبحث قضايا المخدرات، و 13 مشاركة خارجية، ونظمت 16 فعالية وشاركت في 13 جهة داخلية وخارجية، ونظمت 14 دورة و16 فعالية.

مشاريع مستقبلية

كما وقف على المشاريع المستقبلية للإدارة التي تتلخص في برامج التوعية الذكية من خلال الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والتدريب الإلكتروني، وتوسيع نطاق انتشار الشخصيات الكرتونية، ووجه بانتهاج الأساليب غير التقليدية في تنفيذ برامج التوعية.

ووجه بتقييم محاضري الإدارة والتربية الأمنية حتى تتم معرفة قدراتهم في إيصال المادة العلمية للطلبة، ووجه باتباع أساليب جديدة لقياس قدرات الطلاب ورصد ومعالجة الظواهر السلبية من خلال برنامج التربية الأمنية.

تفقد

تفقد اللواء المزينة إدارة الشراكة مشدداً على أهمية الإدارة وتوظيفها لصالح تحقيق الأهداف الإستراتيجية العليا للمؤسسات، من خلال منهجية إدارة الشراكة التي تعتمد على الأهداف المطلوب تحقيقها وآلية توطيد الشراكات الداخلية وحصر الشراكات الخارجية وتحديد الخدمات والمنافع المتبادلة والتنسيق مع الإدارات العامة المعنية من أجل إيجاد قيمة مضافة تدعم العلاقة بين شرطة دبي وشركائها التي وصلت نسبة رضاهم عنها إلى 93.1 % .