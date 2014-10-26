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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية

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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية

أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بسبب خلافات المصاهرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شبين الكوم بمشاجرة ومصابين بقرية البتانون ، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلا من عبد الرحيم محمد -36 سنة- سائق، وشقيقاه السيد -38 سنة- فلاح، ونعمة -32 سنة- ربة منزل، وتم نقلهم لمستشفى شبين الكوم الجامعى وطرف ثانى طلعت عبد الرحيم ونجليه محمد وأحمد.

بسؤال الطرفين أتهم كلا منهما الاخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات لخلافات بسبب المصاهرة حيث أن نجله الرابع مطلقة من الاول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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