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حبس طالب بأكاديمية العلوم ببنى سويف 15 يومًا لحيازته قناع فانديتا وجركن بنزين

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حبس طالب بأكاديمية العلوم ببنى سويف 15 يومًا لحيازته قناع فانديتا وجركن بنزين حبس طالب بأكاديمية العلوم ببنى سويف 15 يومًا لحيازته قناع فانديتا وجركن بنزين

أرشيفية

أمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس طالب بأكاديمية العلوم الحديثة مقيم بمركز ناصر 15 يوما على ذمة التحقيقات لانتمائه لجماعة الإخوان وقيامه بإشعال النيران أمام عزبة عوض الله، لإعاقة حركة المرور على الطريق الزراعى بنى سويف القاهرة وعثر معه على قناع على شكل فنديتا وجركن بنزين وتروسيكل بدون لوحات معدنية.

وكانت قوات امن بنى سويف قامت بتفريق عدد من العشرات من جماعة الاخوان من امام قرية عزبة عوض الله بمركز ناصر حاولوا قطع الطريق الزراعى القاهرة بنى سويف وقاموا باشعال اطارات الكاوتشوك وتمكنت قوات الامن من تفريق عناصر الاخوان والقت القبض على محمد خالد بدوى 19 سنة طالب باكاديمية العلوم الحديثة واعترف بانتمائه لجماعة الاخوان الارهابية وعثر معه على قناع وجركن بنزين وتروسيكل بدون لوحات.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

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