الكهرباء: لا تخفيض للأحمال أمس لليوم الخامس وفائض الإنتاج المتوقع اليوم 2950 ‏‏ميجاوات

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن فائض الإنتاج المتوقع من الكهرباء عن المتاح اليوم الأحد يبلغ 2950 ‏‏‏ميجاوات، مشيرا إلى أن تخفيض الأحمال أمس السبت بلغ صفرا لليوم الخامس على التوالي، ‏‏أي ‏أنه كان هناك توازنا على مدي يوم أمس السبت، بمعنى أن الاستخدام كان أقل من الإنتاج ‏ولم يكن ‏‏هناك أي تخفيض للأحمال سواء بالفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.‏‎ ‎

وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم الأحد يبلغ ‏‏‏‏19800 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأقصى في ساعة ‏الذروة أمس السبت 23200 ميجاوات ‏‏‏والحمل الأدنى 15435 ميجا.‏

‏‎ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل اليوم الأحد ظهر باللون ‏الأخضر ‏منذ ‏منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى العاشرة و 30 دقيقة صباحا.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد ‏الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين ‏للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏‏اللازمة.‏‎ ‎

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎ ‎

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏‎‏‎‏ ‏‎ ‎

أ ش أ‎‏ ‏‎‏