الكهرباء: لا تخفيض للأحمال أمس لليوم الخامس وفائض الإنتاج المتوقع اليوم 2950 ‏‏ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن فائض الإنتاج المتوقع من الكهرباء عن المتاح اليوم الأحد يبلغ 2950 ميجاوات، مشيرا إلى أن تخفيض الأحمال أمس السبت بلغ صفرا لليوم الخامس على التوالي، أي أنه كان هناك توازنا على مدي يوم أمس السبت، بمعنى أن الاستخدام كان أقل من الإنتاج ولم يكن هناك أي تخفيض للأحمال سواء بالفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم الأحد يبلغ 19800 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس السبت 23200 ميجاوات والحمل الأدنى 15435 ميجا.
ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل اليوم الأحد ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى العاشرة و 30 دقيقة صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ