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بالصور والفيديو.. سيارة رئيس جامعة سوهاج تخضع للتفتيش‎

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بالصور والفيديو.. سيارة رئيس جامعة سوهاج تخضع للتفتيش‎ بالصور والفيديو.. سيارة رئيس جامعة سوهاج تخضع للتفتيش‎

تفتيش سيارة رئيس الجامعة

خضعت سيارة رئيس جامعة سوهاج الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه ، صباح اليوم ، للتفتيش من قبل الأمن الإداري للجامعة.

كان رئيس الجامعة وهو في طريقه إلى مكتبه ، صباح اليوم الأحد ، قد امتثل لأوامر مدير الأمن الإداري للجامعة عندما طلب منه تفتيش سيارته الخاصة، الأمر الذي دعا رئيس الجامعة للنزول من السيارة، حتي يتسني لأفراد الأمن القيام بعملهم.

أعلن رئيس الجامعة عقب الانتهاء من عمليات التفتيش التي شملت البحث عن المفرقعات والأسلحة النارية أنه سعيد بهذا التصرف، لأنه لا أحد فوق القانون، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل دعم الإجراءات التي تكفل للدولة تحقيق الأمن وخاصة أمن الجامعات.

وأضاف نور الدين بأنه أصدر قرار إداري بتفتيش جميع السيارات الداخلة إلى الحرم الجامعي، بما فيها سيارات أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين.

 

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