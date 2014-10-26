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اليوم.. محلب يزور مصابي حادث الشيخ زويد

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قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيزور مصابي حادث الشيخ زويد بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، الأحد، للاطمئنان على حالتهم الصحية ورفع روحهم المعنوية.

وشهدت سيناء عدة هجمات تعد الأكبر في تاريخها، الجمعة، أسفرت عن استشهاد نحو 33 ضابطا ومجندا بالقوات المسلحة، وإصابة ٢٩ آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة تمت خلال ١٠ دقائق، استهدفت كمينا للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف، التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش.

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