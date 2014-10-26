بالصور.. أثرى يكتشف أخطاء فادحة فى منهج التاريخ للمرحلة الثانوية

اكتشف الآثرى أسامة صالح، مدير آثار راس سدر، أخطاء تاريخية فادحة فى الكتاب الدراسى لمادة التاريخ للصف الثانى الثانوى ولم تقم وزارة التعليم بتصحيحها حتى الآن.

وقال صالح إنه اكتشف هذه الأخطاء فى الكتاب الدراسى لنجلته وطالب بوزارة التعليم بتصحيح تلك الأخطاء، مشيرا إلى أن الكتاب احتوى على عدة أخطاء ومغالطات تاريخية ونذكر منها التالى :

> فى صفحة 14 فى السطر قبل الأخير ذكر الكتاب أن تاريخ معركة اليرموك هو 15 هـ /636 م ، وفى الصفحة رقم 61 ذكر الكتاب أن تاريخ معركة اليرموك هو 13هـ / 634م وهذا هو التاريخ الصحيح للمعركة وليس التاريخ السابق فهناك تناقض واضح مابين ص 14 وص 61.

فى الصفحة رقم 57 ذكر الكتاب أن تاريخ موقعة القادسية هو 14هـ / 635م والتاريخ الصحيح للمعركة وكما هو ثابت تاريخيا أنها حدثت فى عام 15هـ وتحديدا فى 13 شعبان عام 15هـ

> وقع الكتاب فى خطأ تاريخى فى الصفحة رقم 59 حيث ذكر تاريخ فتح خراسان 31هـ/ 692م وهنا خطأ فى التاريخ الميلادى حيث أن التاريخ الميلادى المقابل لعام 31هـ هو 658م حيث تم فتح خراسان فى عهد الخليفة عثمان بن عفان أما عام 692 م فهو يقع فى فترة الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ويقابله فى التاريخ الهجرى عام 73 هـ.

وطالب صالح من وزارة التربية والتعليم ان تقوم بتدارك هذه الأخطاء حيث أنها جاءت مرتبطة بأحداث تاريخية لاتقبل التغيير فى تواريخها فهى من ثوابت التاريخ الاسلامى ، مشيرا الى ان على الوزارة أن تبادر بلفت ان تنبه مدرسى التاريخ لتصحيح هذه المعلومات للطلاب حتى لا تحدث حالة من الارتباك لدى الطلاب .

وقال أحد موجهى مادة التاريخ الذى رفض ذكر اسمه إنه تم حصر الاخطاء فى مذكرة لمستشار المادة بوزارة التربية والتعليم لتعديل تلك الاخطاء.