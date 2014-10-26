ضبط 9 حالات تعاطي المخدرات بين السائقين في حملة مرورية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة حملة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، وتم خلال الحملة فحص 20 عينة، وثبتت إيجابية 9 حالات.

أسفرت الحملة عن ضبط كلا من عبد النبي شعبان عبد العال، قائد السيارة رقم 23385 نقل سوهاج ، ويقيم دائرة مركز جرجا ، هارون محمود عبد الرازق، قائد السيارة رقم د ف أ 9832، ويقيم دائرة مركز سوهاج ، علاء عبد العال عبد الرحيم، قائد السيارة رقم هـ ي ب 7631 – ويقيم دائرة مركز أخميم ، آدم عاطف آدم، قائد السيارة رقم 23331 ملاكي سوهاج، ويقيم دائرة مركز طهطا، رمضان فايز السيد، قائد السيارة رقم 28894 نقل سوهاج، ويقيم دائرة مركز العسيرات.

كما تم ضبط حمدي عبد العال عبد الواحد، قائد السيارة رقم هـ د أ 1328، ويقيم دائرة مركز أخميم، خالد عوض محمد، قائد السيارة رقم 15603 نقل سوهاج، ويقيم دائرة مركز جهينة، محمد حسن مرسي، قائد السيارة رقم 11038 أجرة سوهاج، ويقيم دائرة مركز المنشاة، محمود السيد أحمد – قائد السيارة رقم 26055 نقل القاهرة – ويقيم المرج ” القاهرة “.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 6299 ، 6300 ، 6301 ، 6302 ، 6303 ، 6304 ، 6305 ، 6306 ، 6307 إداري مركز سوهاج لسنة 2014، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.