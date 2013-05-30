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زيادة إفراز الغدة الدرقية تؤدى إلى ترقق العظام وقابليتها للكسر

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زيادة إفراز الغدة الدرقية تؤدى إلى ترقق العظام وقابليتها للكسر زيادة إفراز الغدة الدرقية تؤدى إلى ترقق العظام وقابليتها للكسر

أكدت الدكتورة منى منصور، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر بطب قصر العينى، أن هناك أمراض تحدث للعظام فى حالات زيادة إفراز الغدة الدرقية، والتى تظهر أعراضها على شكل زيادة فى النحافة أو نقص الوزن ونهجان وزيادة إفراز العرق وعدم النوم ومشاكل فى القلب والعضلات
> وفى حالات زيادة إفراز الغدة الدرقية دائما ما نركز على الأعراض وطرق العلاج التى نتبعها للسيطرة على المرض، ربما الكثير منا لا يتلفت لمشاكل العظام المصاحبة للغدة الدرقية والتى تحتاج إلى سرعة التشخيص للبدء فى العلاج والمتابعة.

وتأخر التشخيص والعلاج بشكل مبكر يؤدى إلى مضاعفات شديدة فى العظام مثل الترقق والقابلية للكسر وزيادة نسب معدلات الهدم فى العظام.

ولذلك وجب على الطبيب المعالج عند وضع خطة علاج الغدة الدرقية لابد أن يعطى اهتماما لتشخيص وعلاج مشاكل العظام المصاحبة، وأن التحكم فى معدلات هرمونات الغدة الدرقية أثناء علاجها بنسبة معينة تقى المريض من مشاكل العظام.

وأشارت إلى أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لمعرفة كل ما يتعلق بمضاعفات هذا المرض للتمكن من علاجها فى الوقت المناسب.

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مصر 365