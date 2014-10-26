بالصور .. ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية في مشاجرة بين عائلتين في جرجا بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين عائلتي ” الفس وسليمان ” بناحية قرية القرعان بمركز جرجا وضبط 9 أشخاص وبحوزتهم 3 قطع سلاح و10 طلقات.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جرجا ، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية القرعان دائرة المركز.

تبين بالفحص أن المشاجرة بين بعض أفراد عائلتي “الفس و سليمان” تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية ” دون حدوث إصابات ” حيث قام بعض الأشخاص ينتمون للعائلة الأولي باستيقاف عاطف رجب الورداني-27 سنة- عامل، ويقيم بذات الناحية [ ينتمي للعائلة الثانية ] والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والتي نجم عنها عاهة مستديمة وإطلاق أعيرة نارية أعلي رأسه”.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتوصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من صلاح حمدون كمال 19 سنة عامل ، عاطف عادل محمود علي 18 سنة عامل ، علي السيد محمود أبو زيد 60 سنة مزارع ، محمد محمود إبراهيم 28 سنة سائق ، أبو الفتوح أحمد علي 49 سنة عامل ، محمد أبو الفتوح أحمد علي 20 سنة عامل ، علي حامد علي عبد العال 42 سنة عامل ، سلطان البدري علي 21 سنة عامل – وجميعهم يقيمون

> بذات الناحية [ ينتمون لعائلة الفس ].

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث وبرئاسة رئيس فرع بحث الجنوب مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت المتهمين حيث أسفرت عن ضبطهم، وضبط بندقية آليه عيار “7.62×39″ بدبشك حديدي ينطوي وينفرد وخزينة بداخلها 5 طلقات حيه من ذات العيار بحوزة المتهم الأول، وكذا فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 و5 طلقات حيه من ذات العيار بحوزة المتهم الثاني ، وبندقية خرطوش بخزينة بحوزة أحمد صلاح علي مصطفي 24 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية [ ينتمي لعائلة سليمان]، بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3458 إداري المركز لسنة 2014، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.