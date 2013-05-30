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رياض شلش: الجلوكوما مرض لعين ويؤدى للعمى

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رياض شلش: الجلوكوما مرض لعين ويؤدى للعمى رياض شلش: الجلوكوما مرض لعين ويؤدى للعمى

صرح الدكتور رياض شلش، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العينى، أن علاج أمراض العيون فى يشهد تقدما ويحقق نسبة نجاح عالية، مما ساعد على متابعة كل ما هو جديد فى الكشف عن أمراض العيون وسرعة العلاج ومتابعة الفحص باستمرار لأمراض العيون، يجنب المريض الإصابة بأمراض العيون وهى كثيرة، ومنها أمراض الجلوكوما "جلوكوما ذات الزاوية الضيقة".

ويقول شلش، إن مرض جلوكوما الزاوية الضيقة تعالج غالباً جراحياً وفى بعض الحالات تعالج دوائياً فى بداية المرض، واصفاً الجلوكوما بالمرض اللعين، وهو من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى، ويسبب ارتفاعا لضغط العين للمريض ويعرف فى الطب بحرامى البصر.

ويشير شلش ـ إلى أن هذا المرض ليس له أى أعراض ويكتشف صدفة ونسبة كبيرة من المرضى تفاجئ بأمراض الجلوكوما و2% يحتاج إلى جراحة مع التقدم بالأدوية وتحقق نسبة مرتفعة من الشفاء.
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