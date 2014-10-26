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ضبط مدرس وطالب من عناصر الإخوان بمركزي طهطا وطما بسوهاج‎

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ضبط مدرس وطالب من عناصر الإخوان بمركزي طهطا وطما بسوهاج‎ ضبط مدرس وطالب من عناصر الإخوان بمركزي طهطا وطما بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت إدارة الأمن الوطنى بسوهاج بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من القاء القبض على عنصرين ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى ويقيمون بمركزي طهطا وطما.

نجحت قوات الأمن في ضبط “أحمد خيري أبو المجد عبد العاطي” -31 سنة- مدرس، ويقيم بناحية شطورة بمركز طهطا ، وبحوزته جهاز لاب توب و2 فلاشه كارت ميموري ، جاري فحصهم بمعرفة ادارة الأمن الوطني ، و”أحمد محمد مصطفي محمد” -21 سنة- طالب بكلية الآداب جامعة سوهاج، ويقيم بناحية مشطا بمركز طما، لقيامه بالتحريض على التظاهر وتعطيل الدراسة بالجامعة.

جاء القرار بناءً على اذن نيابة شمال سوهاج الكلية ، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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