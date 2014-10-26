«الداخلية» تعلن سقوط 29 من «إخوان 4 محافظات» بتهمة «الشغب»

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 29 من المنتمين لجماعة الإخوان، المتورطين في تنظيم المظاهرات، وقطع الطرق، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وشغب، في عدد من المحافظات.

وقال بيان لوزارة الداخلية، صباح الأحد، إنه «استمراراً لمواصلة جهود الأجهزة الأمنية، في ملاحقة وضبط العناصر الصادر بشأنها قرارات بالضبط والإحضار، من قِبل النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط 29 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، المتورطين في تنظيم المظاهرات وقطع الطرق، والتحريض على العنف بمحافظات المنوفية، القليوبية، الفيوم، أسيوط».

وأضاف البيان:«في محافظة المنوفية تم ضبط 18 من عناصر تنظيم الإخوان، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد من القضايا، بينها التظاهر، وارتكاب أعمال عنف».

وتابع:«في القليوبية، تم ضبط 2 من عناصر التنظيم، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا تظاهر وارتكاب أعمال عنف وشغب».

وفي محافظة الفيوم، بحسب بيان الوزارة، تم ضبط 6 من عناصر الإخوان، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا تظاهر بالمخالفة للقانون، وارتكاب أعمال عنف».

وقال البيان:«في محافظة أسيوط، نجحت القوات في ضبط 3 من عناصر التنظيم الإرهابي، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف، ومقاومة سلطات، وتحريض على العنف، واستهداف عدد من منشآت الشرطة».

وأضاف:«تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، اللازمة تجاه المتهمين، الذين ألقت القوات القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة وزجاجات (مولوتوف)، كلٍ منهم على حدة، والعرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق».