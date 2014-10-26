البحث عن سائق ألقى بندقيتين من سيارته وهرب من دورية شرطة بالمنيا

كلفت مديرية أمن المنيا قطاع البحث الجنائي بضبط سيارة ربع نقل وقائدها، الذي ألقى بندقيتين، أجنبيتي الصنع، من الماركات الحديثة، بمجرد رؤيته لدورية أمنية متحركة لتأمين الطريق الزراعي فجر الأحد.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال، مأمور مركز شرطة ملوي، يفيد بأنه أثناء مرور سيارة «القول» الأمني المعينة لتأمين الطريق الزراعي بدائرة مركز ملوي، برئاسة أمين الشرطة، سيد عبدالرحمن، والقوة المرافقة له، وأمام مدخل قرية الروضة بمركز ملوي، شاهدت القوة سيارة ربع نقل حمراء اللون، قام قائدها بالدوران للخلف والهرب فور مشاهدته لسيارة الشرطة ملقيًا كيسًا بلاستيكيًا، وبفحصه عثر بداخله على بندقيتين خرطوش «ماركة ماجنوم» ذات خزينة تسع 5 طلقات، جاري فحص مصدرهما.

تحرر بالواقعة محضر برقم (6664) لسنة 2014، إداري مركز ملوي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحديد وضبط السيارة وقائدها.