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دراسة: اضطرابات الغدة الدرقية خلال الحمل تحدث مشاكل صحية خطيرة

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دراسة: اضطرابات الغدة الدرقية خلال الحمل تحدث مشاكل صحية خطيرة دراسة: اضطرابات الغدة الدرقية خلال الحمل تحدث مشاكل صحية خطيرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد صحة الطفل وتنمية الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن أمراض الغدة الدرقية، وتأثيرها على السيدات الحوامل.

وأشار الباحثون أن السيدات الحوامل المصابات بنقص إفراز هرمون الغدة الدرقية "hypothyroidism" والمصابات بإفراط إفراز الهرمون "hyperthyroidism"، وهم يشكلون حوالى 4% من السيدات الحوامل، معرضين بشكل كبير للولادة المبكرة مقارنة بالسيدات غير المصابات بتلك الاضطرابات.

وتابع الباحثون أن هؤلاء السيدات معرضات للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة على المدى القصير والبعيد، أبرزها مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن وتسمم الحمل، بالإضافة إلى أن الأطفال معرضين أيضاً لمشاكل صحية كبيرة مستقبلا، وترتفع فرص اللجوء للولادة القيصرية.

وأوصى الباحثون السيدات بالخضوع إلى اختبارات تشخيصية لقياس مستويات هرمونات الغدة "T3-T4" قبل استهداف الحمل، وخاصة السيدات المصابات بأمراض الغدة الدرقية، لافتين أنهم سيعكفون الفترة القادمة على دراسة بعض الوسائل الفعالة للحد من تلك المخاطر.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Clinical Endocrinology & Metabolism "، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى التاسع والعشرين من شهر مايو الجارى.

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