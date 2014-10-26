احذري التشميس أثناء فترة الحمل!

في حال إذا كنتِ حاملاً أو لا، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجيَّة لوقت طويل يزيد من آثار تقدم السن وظهور التجاعيد على البشرة، كما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، "سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة الجلد والتجميل الدكتورة سهى حج إبراهيم، بمركز الطبابة بجدَّة؛ لتعرِّفنا بشيء من التفصيل أثر التشميس على الأم الحامل.



بداية أوضحت الدكتورة سهى أنَّه لابد للحامل من التعرَّض للشمس، وذلك للحصول على حاجتها من فيتامين «د» بالإضافة للغذاء، وفي فصل الصيف، خاصة مع الإجازات والسفر يكثر تعرُّضها للشمس، خصوصاً حول المسبح إن كانت محبة لحمام الشمس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل التعرُّض بكثرة لأشعة الشمس مفيد أم ضار للحامل وجنينها؟

رغم أن أطباء النساء والتوليد في العالم ينصحون الحامل بالخروج، والاستمتاع بالشمس والسباحة؛ فهي رياضة رائعة ومفيدة لها، لكن لابد من الحذر من الآتي:



1- طول التعرُّض للشمس والحرارة: حيث إنَّ هورمونات الحمل تزيد من حساسيَّة الجلد للأشعة فوق البنفسجيَّة، والتعرض لهذه الأشعة لفترات طويلة يزيد من فرص حصول سرطان الجلد.



2- التعرُّض للحرارة: يستنزف السوائل من الجسم، فارتفاع درجة حرارة جسم الحامل لفترات طويلة، وحدوث الجفاف خصوصاً في الأشهر الأولى يعرِّض الجنين لحدوث عيوب خلقيَّة بسبب تأثر حرارة جسمها داخلياً. كما أنَّ الجفاف يعرِّض الحامل لحدوث ولادة مبكرة بنسبة ثلاثة أضعاف.



3- أشعة الشمس: فطول التعرُّض لها يتسبب في تكسير الفوليك أسيد في الدم، وأهميته غنيَّة عن التعريف من منع بعض العيوب الخلقيَّة، وتقليل احتمالات الإجهاض، وكذلك تقليل فرص حدوث ولادة مبكرة.

الوقاية.. تنصح الدكتورة سهى كل حامل بالآتي:

- استعملي كريمات الشمس مرَّات عديدة خلال اليوم.

- تجنبي حمامات الشمس ومحاولات «التان»؛ فالحمل ليس الوقت المناسب لهذا.

- ارتدي النظارات الشمسيَّة، والملابس الواقية المناسبة.



- تجنبي الشمس بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً.

- اشربي كميات كبيرة من الماء والسوائل؛ لتجنب الجفاف. وتناولي حمض الفوليك طوال الحمل.

- إذا أردتِ إكساب بشرتك اللون «البرونزاج» أثناء الحمل، فاستخدمي الكريمات التي تضفي اللون البرونزي المزيف على البشرة، فهذه الطريقة أكثر أماناً. بعد اختباره على جزء صغير من بشرتك حتى لو سبق لك استعماله، فقد تكون بشرتك أكثر حساسيَّة أثناء الحمل.



- هنالك أغذية مفيدة تستعمل لحماية الأم الحامل بعد تأثرها بأشعة الشمس، أو من أضرار الشمس والمتمثلة بالثوم ومستحضراته، والبصل، والقرنبيط والخس والحبوب كالقمح، والذرة والأرز، وكثير من الخضراوات مثل الكوسا، والفواكه كالجزر والرمان والعنب والمشمش المجفف.

فوائد السباحة أثناء الحمل:

* تحسين الدورة الدمويَّة، وتحسين وظائف الرئة والقلب.

* زيادة القدرة على التحمل، وتقوية عضلات الأرجل والأيدي.

* حرق السعرات الحراريَّة الزائدة، وتقليل الشعور بالإرهاق.

* الحصول على نوم أفضل؛ حيث تساعد على استرخاء عضلات الجسم.

* التعامل مع التقلبات المزاجيَّة التي تنتاب المرأة الحامل.