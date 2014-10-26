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ضاحي خلفان يطرح «روشتة أمنية» للجيش للقضاء على الإرهاب بسيناء

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طرح الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد السابق لشرطة دبي، «روشتة أمنية» لعلاج الخلل الأمني في سيناء، والقضاء على الإرهاب.

وقال «خلفان» في حسابه على «تويتر»، الأحد: «يجب أن تقسم سيناء إلى مربعات أمنية بحيث يسهل تأمينها وكشف النقاط الضعيفة امنيا فيها».

وأضاف: «ﻻبد من تشكيل فريق بحث جنائي مشترك بين الجيش والشرطة يحلل الاعتداءات على الجيش ويعمل على كشفها»، متابعا: «الأمر يتطلب تحليل جنائي للحوادث التي وقعت في سيناء، وتحديد أماكن وقوعها، وسيخرج خبراء البحث الجنائي بنتيجة مذهلة».

وأوضح: « ماضية في طريقها رغم محاوﻻت العابثين بأمنها، فهذه ضريبة التحدي الوطني، من أجل عزتها عبر التاريخ ضحت مصر بالكثيرين».

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