ضاحي خلفان يطرح «روشتة أمنية» للجيش للقضاء على الإرهاب بسيناء

طرح الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد السابق لشرطة دبي، «روشتة أمنية» لعلاج الخلل الأمني في سيناء، والقضاء على الإرهاب.

وقال «خلفان» في حسابه على «تويتر»، الأحد: «يجب أن تقسم سيناء إلى مربعات أمنية بحيث يسهل تأمينها وكشف النقاط الضعيفة امنيا فيها».

وأضاف: «ﻻبد من تشكيل فريق بحث جنائي مشترك بين الجيش والشرطة يحلل حوادث الاعتداءات على الجيش ويعمل على كشفها»، متابعا: «الأمر يتطلب تحليل جنائي للحوادث التي وقعت في سيناء، وتحديد أماكن وقوعها، وسيخرج خبراء البحث الجنائي بنتيجة مذهلة».

وأوضح: «مصر ماضية في طريقها رغم محاوﻻت العابثين بأمنها، فهذه ضريبة التحدي الوطني، من أجل عزتها عبر التاريخ ضحت مصر بالكثيرين».