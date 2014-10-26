فيصل بن أحمد يشيد بدور جامعة الامام في نشر وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية

أشاد رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في نشر وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، بقيادة معالي مديرها الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ومن خلال أقسامها وعماداتها المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لجناح جامعة الإمام المشارك في معرض المسؤولية الاجتماعية الثالث، الذي أقيم الأسبوع الماضي بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وأثنى سموه على الدور الكبير الذي يقوم به مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام في نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتفعيله من خلال البحوث والدراسات والتدريب والاستشارات التي يقدمها وفق معايير الجودة العالمية، ودور المركز في تنظيم جناح الجامعة؛ كممثلها في معرض المسؤولية الاجتماعية الثالث.

من جانبه قدم عميد مركز دراسات العمل التطوعي المشرف العام على مشاركة جامعة الإمام في المعرض الأستاذ الدكتور عبدالله بن سعد الرشود، شرحا مختصرًا للأمير فيصل خلال زيارته عن دور الجامعة من خلال كلياتها ومعاهدها المختلفة في نشر وتوطيد ثقافة المسؤولية الاجتماعية وأهمية العمل التطوعي في بناء ورقي المجتمع، شاكرًا سموه على تشريفه لجناح الجامعة، وعلى جهوده الكبيرة والراعية لبرامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية، كما شكر معالي مدير الجامعة الإستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل على موافقته بالمشاركة في المعرض ودعمه غير المحدود لما تقوم به الجامعة من مناشط وبرامج تحقق المسؤولية الاجتماعية لطلابها وطالباتها في خدمة المجتمع.

كما شارك أيضا معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجناح الجامعة من خلال عرض مجموعة من الكتيبات والمطويات التي توثق ما يقوم به من نشاطات وممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية، بنيت على أسس من المعايير العالمية للجودة؛ حيث اتخذ من معايير الأيزو 26000 ومؤشراتها والمعيار الحادي عشر من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي منطلقًا لممارسته وأنشطته، وكذلك شارك مركز خدمات المجتمع والتعليم المستمر وعمادة شؤون الطلاب ومركز ريادة الأعمال بفاعلية كبيرة في معرض المسؤولية الثالث من خلال عرضهم لمشروعات الطلاب والطالبات في خدمة المجتمع.